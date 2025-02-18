Жителей и гостей округа Истра приглашают на мероприятия в парки на этой неделе

В Московской области продолжается реализация программы «Зима в Подмосковье». На этой неделе Центральный городской парк, лесопарк «Шишкин Лес», парк «Фабричный» и парк набережной реки Песочная открывают свои двери для всех жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба администрации Истры.

Занятия в парках подходят для людей всех возрастов. Для любителей активного образа жизни — скандинавская ходьба, функциональная тренировка клуба «Движение-жизнь» (55+), Всероссийское беговое движение, зарядка на свежем воздухе для детей и многое другое.

Для юных жителей округа подготовили тематические мастер-классы, где каждый сможет проявить свои творческие способности, а также подвижные игры на свежем воздухе, настольные игры и анимационные программы.

Возрастные ограничения: 0+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.