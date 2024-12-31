Жителей и гостей Луховиц приглашают на праздник «Сказки водят хоровод»

2 января, в Доме культуры «Старт» и на территории парка, который носит имя летчика-испытателя, Героя Советского Союза Ивана Воробьева, для жителей и гостей города Луховицы пройдет областной праздник «Сказки водят хоровод». Мероприятие состоится по губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье», сообщила пресс-служба администрации городского округа Луховицы.

Программа начнется в 11:00 с открытия выставки постеров с обложками русских сказок и фотозоны на территории парка. В это же время в фойе ДК заработает резиденция Деда Мороза, стартует творческий мастер-класс по изготовлению новогодних открыток.

В 12:00 в концертном зале «Старта» начнется спектакль «У всякого волшебства свой срок».

С 13:00 на центральной площади у ДК, где установлена новогодняя елка, стартуют поздравления и фотосессия с волонтерами, которые наденут на себя костюмы сказочных персонажей.

Организаторами праздника «Сказки водят хоровод» станут представители парка имени Воробьева и команда Дома культуры «Старт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.