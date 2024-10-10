Жителей и гостей Лобни приглашают на встречу с академиком Владимиром Котляковым

Владимир Котляков — один из самых известных ученых мира, является членом Межправительственной группы экспертов по проблеме изменения климата. Посвятил свою жизнь изучению ледников и снежного покрова Антарктиды и земного шара, побывал в 60-и странах мира.

Первую экспедицию ученый совершил еще в студенчестве на Кавказ, там же увидел свой первый ледник. Потом были Восточная Сибирь, Арктика, Эльбрус, Новая Земля, Антарктида, Алтай, Памир, Тянь-Шань, Альпы, Северная Америка.

Котляков родился на Красной Поляне в Лобне. Ученый не в первый раз проводит здесь лекции.

Встреча состоится 26 октября в 13:00 в ДК «Красная Поляна». Вход свободный (0+).

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