Жителей и гостей Люберец 25 мая приглашают в парк на концерт памяти Ю. Шатунова

В Центральном парке городского округа Люберцы 25 мая состоится концерт памяти исполнителя легендарных хитов «Седая ночь» и «Белые розы» Юрия Шатунова, приглашаются все поклонники его творчества. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

В рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» в Центральном парке Люберец состоится концерт в стиле 90-х. Он будет посвящен памяти Юрия Шатунова. Его композиции представит исполнитель кавер-версий ИСКАНДЕР.

Концерт начнется на круглой сцене в 18:00. Приходите послушать музыку юности, потанцевать, поностальгировать и вспомнить молодость.

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