Жителей и гостей Хотькова приглашают отметить Масленицу в парке «Покровский»

1 и 2 марта в парке «Покровский» города Хотьково для жителей и гостей округа подготовили развлекательные, культурно-просветительские и физкультурно-спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

В эту субботу, 1 марта, на территории парка с 11:30 до 16:00 пройдет солнечная Масленица. Жителей ждут театрализованный пролог «Весну ждали?», фотозона «Масленица на Хотькове», игровая программа «Забавы Древней Руси», катание на лошадях, выступление народных и фольклорных коллективов «Гуляй, Масленица!» и многое другое.

Также в субботу пройдут бодрая зарядка с тренером, уроки мастерства «Парк учит творить», игровая программа «Мультландия» на центральной площади.

В воскресенье, 2 марта, всех желающих приглашают на бодрую зарядку с тренером, уроки мастерства от студии «Детский народный календарь», подвижные и командные игры «Воображариум».

Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.