Жителей и гостей Балашихи приглашают на киносеансы под открытым небом

Бесплатные уличные показы художественного кинофильма «Комната чудес» пройдут в эту субботу 17 августа возле сцены самого посещаемого парка Подмосковья «Пехорка» и на площади амфитеатра в парке «Пестовский» в микрорайоне Железнодорожный, передает пресс-служба администрации городского округа.

Начало в 21:00.

Киносеансы в парках Балашихи проходят в рамках проекта ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» и министерства культуры и туризма Московской области «Кинопарк», а партнером проекта выступает Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».

В августе под открытым небом можно будет посмотреть такие фильмы, как «Онегин», «Мажоры на мели», «Дикое сердце», «Летучий корабль», «Пушкин. Последняя дуэль», «Кадриль», «В погоне за ветром», «В ожидании Дали», «Квест», «Баба Яга спасает мир» и многие другие.

В летних кинотеатрах Балашихи можно будет посмотреть фильмы Всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет 24 августа во всех субъектах РФ. В рамках акции вниманию зрителей будут представлены новинки российского кинематографа: «Сто лет тому вперед», «Воздух» и «По щучьему велению».

Проект «Кинопарк» стартовал в 2016 году в Подмосковье в рамках проведения Года российского кино в регионе при поддержке областного правительства и Министерства культуры и туризма Московской области.

В августе сеансы состоятся в 21 городском округе региона, на 33 площадках в 26 населённых пунктах. Всего запланировано 95 показов.

Возможны изменения, уточняйте информацию на официальных интернет-ресурсах площадок и на сайте проекта.

Проект «Кинопарк» стартовал в 2016 году в Подмосковье в рамках проведения Года российского кино в регионе при поддержке областного правительства и Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.