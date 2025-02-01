Жителей Химок приглашают на встречу с представителями власти 5 февраля

В следующую среду, 5 февраля, выездная администрация начнет работу в микрорайоне Сходня. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей Химок, а также зафиксируют предложения по развитию города, сообщает пресс-служба администрации округа.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: микрорайон Сходня-Фирсановка, улица Первомайская, дом 33 (школа № 22). Для оформления обращения при себе необходимо иметь паспорт.

В формате выездной администрации каждый житель сможет получить консультацию и обратиться к профильным службам по вопросам ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства, безопасности. Такой формат востребован среди жителей, так как позволяет оперативно решать насущные вопросы.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.