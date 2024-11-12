Жителей еще одной провинции Китая знакомят с продуктами и мультфильмами РФ

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России», который организует Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), с 11 по 17 ноября представит жителям Чэнду, столицы провинции Сычуань (КНР), уникальную возможность познакомиться с лучшими образцами российской продукции и погрузиться в богатую русскую культуру. Об этом сообщает пресс-служба АО «Российский экспортный центр».

Сычуань — третья провинция Китая, принимающая этот масштабный фестиваль, который уже успел зарекомендовать себя как яркое событие, демонстрирующее разнообразие и высокое качество российских товаров.

В этот раз фестиваль-ярмарка предложит местным жителям насыщенную культурно-развлекательную программу, которая призвана укрепить культурные связи между Россией и Китаем через погружение в мир русской культуры.

Одним из центральных культурных событий станет показ под открытым небом новой российской романтической комедии «Водитель-олигарх» (2024 год) режиссера Алексея Пиманова. Эта искрометная история о молодом прожигателе жизни в исполнении актера Павла Прилучного обещает стать настоящим хитом фестиваля. Сюжет фильма, полный неожиданных поворотов и юмора, расскажет о любителе экзотических пари Тимуре Бабурине. Он внезапно становится наследником отцовского бизнеса, но попадает в ловушку партнера, согласившись на очередной спор, который станет для него судьбоносным.

Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть самые известные современные мультсериалы «Союзмультфильма» — «Простоквашино», «Чуч-Мяуч», «Приключения Пети и Волка» и «Пластилинки». Все они демонстрируют широкую палитру анимационных техник и разные жанры, в которых работает киностудия в наши дни. Ценности этих анимационных сериалов понятны зрителям по всему миру, так «Чуч-Мяуч» вышел в КНР на 20 онлайн-платформах, в числе которых крупнейшие стриминговые ресурсы Tencent и Youku. Также будет продемонстрирован популярный мультсериал «Фиксики» от ГК «Рики», который в 2025 году отметит свое 15-летие и 10 лет с момента выхода на телеэкраны в Китае.

Помимо кинопоказа, гостей ожидают увлекательные мастер-классы по росписи картин от талантливых художников из Москвы и Ульяновска. Участники смогут раскрыть свой творческий потенциал и создать собственные уникальные произведения искусства, вдохновленные русской культурой.

На фестивале-ярмарке «Сделано в России» будет представлена продукция более чем 130 российских производителей из более 30 регионов страны. Посетители смогут оценить высокое качество российской продукции, приняв участие в дегустационных мероприятиях, а также приобрести понравившиеся им кондитерские изделия, молочную продукцию, напитки, снеки, косметику, товары народного промысла и многое другое.