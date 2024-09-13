сегодня в 17:17

Жителей Долгопрудного предупредили о режиме повышенной пожароопасности в лесах

В связи с установлением в регионе высокой пожарной опасности в лесах (IV–V класс), а также отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в ближайшие 5 дней на территории лесничеств Долгопрудного введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жителей округа просят быть внимательными и соблюдать меры предосторожности при посещении леса, воздержаться от разведения костров, не допускать выжигания травы вблизи населенных пунктов и лесных массивов.

В случае обнаружения возгорания, необходимо сообщать о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.