Жители Чехова могут принять участие в экодиктанте
Фото - © пресс-служба Администрации г.о.Чехов
Жители Чехова могут принять участие во Всероссийском экологическом диктанте, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сделать это можно до 8 декабря на сайте: https://экодиктант.рус
Мероприятие проводят ежегодно для повышения уровня экологической грамотности.
В прошлом году экологический диктант прошел в 89 регионах России и 182 странах. Количество участников достигло 5,3 миллиона.
Тема этого года — «Красная книга оживает: экодиктант как маршрут к сбережению природы».
Наградные документы будут доступны после 9 декабря.
Экодиктант — это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности.
Это мероприятие проходит в онлайн-формате на портале Экодиктант.рус, а также на офлайн-площадках. В нем могут принять участие жители всех субъектов Российской Федерации, а также лица, проживающие за рубежом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.