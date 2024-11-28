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Жители Чехова могут принять участие в экодиктанте

Жители Чехова могут принять участие во Всероссийском экологическом диктанте, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сделать это можно до 8 декабря на сайте: https://экодиктант.рус

Мероприятие проводят ежегодно для повышения уровня экологической грамотности.

В прошлом году экологический диктант прошел в 89 регионах России и 182 странах. Количество участников достигло 5,3 миллиона.

Тема этого года — «Красная книга оживает: экодиктант как маршрут к сбережению природы».

Наградные документы будут доступны после 9 декабря.

Экодиктант — это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности.

Это мероприятие проходит в онлайн-формате на портале Экодиктант.рус, а также на офлайн-площадках. В нем могут принять участие жители всех субъектов Российской Федерации, а также лица, проживающие за рубежом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.