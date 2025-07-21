Жителей Балашихи приглашают на уроки по танцам в рамках «Активного долголетия»

Проект «Активное долголетие» направлен на поддержку старшего поколения и продвижение здорового образа жизни. Одним из самых востребованных направлений среди участников стали танцевальные занятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

Для жителей старшего возраста организованы регулярные тренировки по различным танцевальным направлениям: латиноамериканские, народные, исторические и восточные танцы. Все занятия проходят под руководством квалифицированных педагогов и хореографов с учетом уровня подготовки участников.

Танцы положительно влияют на общее самочувствие, укрепляют сердечно-сосудистую и опорно-двигательную системы, развивают координацию и гибкость. Кроме того, они способствуют улучшению эмоционального состояния, повышают настроение и помогают установить новые социальные связи.

Присоединиться к занятиям могут все желающие, состоящие в проекте «Активное долголетие».

Телефоны для записи и получения дополнительной информации: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.

Актуальное расписание занятий размещено на портале «Долголетие».

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.

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