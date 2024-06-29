Житель США получил компенсацию 2 млн долларов за оторванный палец дверью BMW

В США мужчине выплатили около 2 млн долларов компенсации за оторванный дверью BMW палец. Инцидент произошел в 2016 году, сообщает РЕН ТВ.

Жителю американского острова Лонг-Айленд оторвало часть большого пальца дверью автомобиля BMW с функцией «плавного закрытия».

По данным The New York Post, 68-летний Годвин Боатенг пришел «в восторг» от решения суда.

Фирма в 2016 году провела расследование после происшествия. По всему миру из-за функции «плавного закрытия» дверей пострадали не менее 44 человек.