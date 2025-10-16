Житель Серпухова победил на конкурсе «Папа года — 2025»
Валерий Гладышев из Серпухова, папа восьмерых приемных ребятишек, которых они вместе с женой Оксаной воспитывают в Семейном городке, победил на Всероссийском конкурсе «Папа года — 2025», сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.
Было подано порядка 3000 заявок, однако победа в номинации «Отец-творец» досталась именно Валерию Гладышеву из Серпухова.
Валерий Геннадьевич увлекается историей России, и вместе с семьей несколько лет собирал артефакты — экспонаты русского зодчества. Это позволило создать музей «Забытая старина», в котором собрано более 10 различных коллекций: старинные утюги, самовары, колокольчики, марки и т. д. А еще глава семейства Гладышевых творческий человек — пишет стихотворения, но говорит про них «Это просто мои мысли вслух».
Почти под тридцать, а детей все нету.
В чем жизни смысл, начал забывать.
Живу, как будто не хватает света.
И стал я к Богу голос свой взывать.
Господь, помилуй, где я оступился?
Не бедокурю, в ремесле мастак.
Для продолженья рода я родился.
Прости меня, вдруг, если что не так.
Он отвечает: «Оглянись, дружище!
Вокруг так много обездоленных детей,
И им нужна семья, уют, жилище.
Возьми дитя, своим теплом согрей».
Об этом мне и мама говорила,
Как вдруг девчонку встретил на пути.
Мне сыновей супруга подарила.
Решили вчетвером пока идти.
Но все из головы не выходили
Слова Всевышнего, что до сих пор я чту.
Мы в детский дом с женой пойти решили,
Чтобы исполнить давнюю мечту.
Теперь моя семья, как мир, большая,
Защищена и мною, и Творцом.
Люблю жену, детей, не надо рая.
Я счастлив многодетным быть отцом!
Валерий поздравляет всех пап с наступающим Днем отца, желает всем здоровья потому, что быть главой семьи не простой, но очень значимый труд.
