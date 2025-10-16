сегодня в 15:00

Житель Серпухова победил на конкурсе «Папа года — 2025»

Валерий Гладышев из Серпухова, папа восьмерых приемных ребятишек, которых они вместе с женой Оксаной воспитывают в Семейном городке, победил на Всероссийском конкурсе «Папа года — 2025», сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Было подано порядка 3000 заявок, однако победа в номинации «Отец-творец» досталась именно Валерию Гладышеву из Серпухова.

Валерий Геннадьевич увлекается историей России, и вместе с семьей несколько лет собирал артефакты — экспонаты русского зодчества. Это позволило создать музей «Забытая старина», в котором собрано более 10 различных коллекций: старинные утюги, самовары, колокольчики, марки и т. д. А еще глава семейства Гладышевых творческий человек — пишет стихотворения, но говорит про них «Это просто мои мысли вслух».

Почти под тридцать, а детей все нету.

В чем жизни смысл, начал забывать.

Живу, как будто не хватает света.

И стал я к Богу голос свой взывать.

Господь, помилуй, где я оступился?

Не бедокурю, в ремесле мастак.

Для продолженья рода я родился.

Прости меня, вдруг, если что не так.

Он отвечает: «Оглянись, дружище!

Вокруг так много обездоленных детей,

И им нужна семья, уют, жилище.

Возьми дитя, своим теплом согрей».

Об этом мне и мама говорила,

Как вдруг девчонку встретил на пути.

Мне сыновей супруга подарила.

Решили вчетвером пока идти.

Но все из головы не выходили

Слова Всевышнего, что до сих пор я чту.

Мы в детский дом с женой пойти решили,

Чтобы исполнить давнюю мечту.

Теперь моя семья, как мир, большая,

Защищена и мною, и Творцом.

Люблю жену, детей, не надо рая.

Я счастлив многодетным быть отцом!

Валерий поздравляет всех пап с наступающим Днем отца, желает всем здоровья потому, что быть главой семьи не простой, но очень значимый труд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.