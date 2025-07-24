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Житель Рузского муниципального округа завоевал серебро на Кубке России по биатлону среди спортсменов-любителей

В Рязанской области на базе биатлонного комплекса «Алмаз» прошел Кубок России по биатлону среди спортсменов-любителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рузского муниципального округа.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных регионов Российской Федерации, том числе спортсмен из Рузского муниципального округа Сергей Завьялов, который завоевал серебряную медаль в дисциплине кросс-спринт на 3 километра. Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

«Верю, что впереди у наших спортсменов еще много ярких побед и достижений! Пусть каждый старт будет успешным, а каждая цель — достижимой!» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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