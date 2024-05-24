Житель Раменского вернулся со строительства станции «Восток-4» в Антарктиде

Раменчанин Денис Колпащиков побывал в Антарктиде во второй раз. Он работал водителем вездехода специального проекта «Антарктида», в рамках которого строили новый зимовочный комплекс «Восток-4». Это единственная российская станция, которая находится не у берегов, а внутри континента, сообщила пресс-служба администрации Раменского городского округа.

В прошлом сезоне благодаря Денису в Антарктиде был поднят флаг Раменского округа и установлена табличка с названием нашего города.

На станции ведут научно-исследовательские работы. Старая уже ушла под снег, а благодаря появлению новой, зимой там могут жить и трудиться 15 человек, а в сезон — 35. Такая станция просто необходима для ученых, ведь климат в Антарктиде жесткий. Это высокогорье — 3,5 тыс. м над уровнем моря, ультрафиолетовое излучение и удаленность от берега.

От Побережья до станции около 1,5 тыс км, которые Денис преодолевал на вездеходе в составе экспедиции. Дорога заняла две недели в одну сторону.

«Там такие сугробы, по два метра. Тяжело было технике и саням. Улетали с этих сугробов, застревали, а еще очень сильная пурга была, когда ничего не видишь и едешь по навигатору. <…> В этом году по погодным условиям мы оставили там три единицы сломанной техники. Очень жестко было. Мы челночили. Ведь все машины тащат груз равномерно, поэтому нам приходилось возвращаться за грузом из-за выхода техники из строя. Поэтому ехали очень долго», — поделился он.

Денис Колпащиков уехал в Антарктиду в конце октября, а вернулся домой в начале марта. Это период, когда температура позволяет людям и технике работать на открытом воздухе. Участники этой экспедиции завершили строительство нового зимовочного комплекса для ученых, ведь исследования Антарктиды имеют мировое значение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

«Там такие сугробы, по два метра. Тяжело было технике и саням. Улетали с этих сугробов, застревали, а еще очень сильная пурга была, когда ничего не видишь и едешь по навигатору. <…> В этом году по погодным условиям мы оставили там три единицы сломанной техники. Очень жестко было. Мы челночили. Ведь все машины тащат груз равномерно, поэтому нам приходилось возвращаться за грузом из-за выхода техники из строя. Поэтому ехали очень долго», — поделился он.

Денис Колпащиков уехал в Антарктиду в конце октября, а вернулся домой в начале марта. Это период, когда температура позволяет людям и технике работать на открытом воздухе. Участники этой экспедиции завершили строительство нового зимовочного комплекса для ученых, ведь исследования Антарктиды имеют мировое значение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.