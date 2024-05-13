Житель Приморья задержан по подозрению в шпионаже на ГУР Украины

«УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины и подконтрольной ему украинской националистической организации, признанной террористической на территории России», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что мужчина собирал и передавал украинской разведке сведения об объектах военной инфраструктуры в регионе. ПРи этом он понимал, что Киев может использовать их против РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье «Государственная измена». Задержанный 1976 года рождения был отправлен под стражу. Позже выяснилось, что он вышел на ГУР Украины по своей инициативе. Он заявил, что раскаивается и выразил готовность сотрудничать со следствием.