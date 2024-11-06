Житель Подольска стал победителем программы «Битва шефов»

Он принес на передачу томленый восемь часов в русской печи холодец, грудинку собственного копчения и медовуху, которую сделал сам.

На передаче приготовил пасту с соусом, которая победила в результате слепого голосования и забрал главный приз.

Алексей Виноградов является поваром в седьмом поколении. Был поваром олимпийской сборной России на олимпиадах в Пекине, Ванкувере, Лондоне и Сочи. Десять лет занимается старой русской кухней. Пришел на проект показать, что старая русская кухня есть, и она очень вкусная.

Виноградов второй год подряд принимает участие в историко-гастрономическом фестивале «Вильям Похлебкин» в Подольске. Вместе с дочерью они готовили такие вкусные блюда популяризатора русской кухни Похлебкина, что каждый раз побеждали или занимали призовые места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.