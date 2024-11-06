Житель Подольска стал победителем программы «Битва шефов»
Фото - © Пресс-служба администрации
Шеф-повар из Подольска Алексей Виноградов победил в 12 выпуске 4 сезона телевизионной программы «Битвы шефов», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Он принес на передачу томленый восемь часов в русской печи холодец, грудинку собственного копчения и медовуху, которую сделал сам.
На передаче приготовил пасту с соусом, которая победила в результате слепого голосования и забрал главный приз.
Алексей Виноградов является поваром в седьмом поколении. Был поваром олимпийской сборной России на олимпиадах в Пекине, Ванкувере, Лондоне и Сочи. Десять лет занимается старой русской кухней. Пришел на проект показать, что старая русская кухня есть, и она очень вкусная.
Виноградов второй год подряд принимает участие в историко-гастрономическом фестивале «Вильям Похлебкин» в Подольске. Вместе с дочерью они готовили такие вкусные блюда популяризатора русской кухни Похлебкина, что каждый раз побеждали или занимали призовые места.
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