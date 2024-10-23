Житель Подольска подготовил 30 маскировочных сетей для сына и его сослуживцев

Очередной гуманитарный груз повезет из Подольска на передовую участник СВО. Житель округа Николай передал земляку для своего сына и его сослуживцев 30 маскировочных сетей. Он уже два года собирает защитникам то, что нужно в первую очередь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Каждый месяц передаем посылки для наших бойцов. Радует, как власти откликаются на просьбы о помощи. Благодарен депутату Сергею Кулеву за содействие», — сказал отец военнослужащего Николай.

Он добавил, что мир держится на неравнодушных и отзывчивых людях и помочь бойцам СВО может каждый. Присоединиться к сбору и отправке гуманитарной помощи приглашают в волонтерских центрах по адресам:

ВЦ «Красная горка», ул. Садовая, 5;

МУ ДТМ СП «Молодежный», ул. Почтовая, 8;

КПЦ «Дубровицы», п. Дубровицы, 65а;

ДК «Металлург», мкр. Львовский, ул. Горького, 5;

СДК «Молодежный», п. Молодежный, 30.

Передать все необходимое можно через Волонтерский центр на ул. Ульяновых, 1, и сортировочный пункт на ул. Парковой, 34. Информация по телефону: 8 (496) 750-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.