Житель Подольска подготовил 30 маскировочных сетей для сына и его сослуживцев
Фото - © Пресс-служба администрации
Очередной гуманитарный груз повезет из Подольска на передовую участник СВО. Житель округа Николай передал земляку для своего сына и его сослуживцев 30 маскировочных сетей. Он уже два года собирает защитникам то, что нужно в первую очередь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
«Каждый месяц передаем посылки для наших бойцов. Радует, как власти откликаются на просьбы о помощи. Благодарен депутату Сергею Кулеву за содействие», — сказал отец военнослужащего Николай.
Он добавил, что мир держится на неравнодушных и отзывчивых людях и помочь бойцам СВО может каждый. Присоединиться к сбору и отправке гуманитарной помощи приглашают в волонтерских центрах по адресам:
- ВЦ «Красная горка», ул. Садовая, 5;
- МУ ДТМ СП «Молодежный», ул. Почтовая, 8;
- КПЦ «Дубровицы», п. Дубровицы, 65а;
- ДК «Металлург», мкр. Львовский, ул. Горького, 5;
- СДК «Молодежный», п. Молодежный, 30.
Передать все необходимое можно через Волонтерский центр на ул. Ульяновых, 1, и сортировочный пункт на ул. Парковой, 34. Информация по телефону: 8 (496) 750-04-93.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.