Житель Подмосковья выплатил более 920 тыс рублей алиментных платежей

Судебные приставы Московской области взыскали задолженность по алиментам после привлечения должника к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

На исполнении в Люберецком районном отделе судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области находилось исполнительное производство о взыскании алиментных платежей на содержание двоих несовершеннолетних детей в размере ⅓ части от всех видов заработка и иных доходов. На момент подачи исполнительного документа в отдел судебных приставов мужчина не платил алименты на протяжении 4 лет. Судебный пристав возбудил исполнительное производство и произвел расчет задолженности, о чем уведомил должника. Однако мужчина не приступил к оплате долга и не начал выплачивать текущие алиментные платежи, в итоге сумма долга составил 922 тыс. рублей.

В рамках исполнительного производства судебные приставы применили к должнику комплекс мер принудительного взыскания: ограничили его в праве выезда за пределы РФ и в праве управления транспортными средствами, вынесли постановления о запрете на регистрационные действия на принадлежащие должнику автомобили и на ½ доли в квартире. Также сотрудники службы вынесли постановление о взыскании с должника по алиментам исполнительского сбора в размере 58 тыс. рублей.

Но так как данные меры принудительного взыскания не привели к погашению задолженности, судебный пристав составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. В результате суд вынес решение о назначении должнику по алиментам наказания в виде 20 часов обязательных работ, которые он отработал.

После привлечения к административной ответственности и применения комплекса принудительных мер мужчина произвел полную оплату задолженности по алиментным платежам и исполнительскому сбору на общую сумму в размере 980 тыс. рублей. Все меры ограничительного порядка были сняты после перечисления денежных средств на счет взыскательницы.

Взыскание текущих алиментных платежей находится на контроле судебных приставов.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.