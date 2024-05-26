Житель Подмосковья сдал полиции свою нарколабораторию из-за суеверий

42-летний житель Подмосковья рассказал полицейским об организованной им нарколаборатории, когда узнал, что она находится на участке № 666, сообщает SHOT .

Злоумышленник разместил нарколабораторию в СНТ в Егорьевске. Он думал, что производит наркотики на участке № 667, но как выяснилось позднее — на участке № 666.

Мужчина решил, что это знак, поэтому рассказал о преступном бизнесе и сдался полиции.

На участке обнаружили 960 л жидкого сырья, а также 5 кг порошка. Который является синтетическим психостимулятором, сделанным на основе метилэфедрона. По данному факту возбудили уголовное дело за незаконное производство наркотиков в особо крупном размере.