Житель Нижнего Новгорода 47 раз расплатился чужой банковской картой

сегодня в 17:24

Нижегородец 47 раз использовал найденную чужую карту для оплаты покупок

В Нижнем Новгороде мужчина осуществил 47 транзакций, используя найденную чужую банковскую карту, и потратил с нее 15 тысяч рублей, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Нашедший карту на улице Шнитникова 61-летний безработный, ранее судимый, не стал возвращать ее, а начал активно применять для оплаты покупок в продуктовых магазинах, алкомаркетах и общественном транспорте.

Владелицей карточки оказалась 38-летняя сотрудница местной больницы. Она обнаружила пропажу лишь спустя три недели, увидев уведомления о списаниях. Сразу после этого женщина заблокировала карту.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на необходимость срочной блокировки карты или установки нулевого лимита при ее потере. Эти меры предотвратят возможность использования карты посторонними лицами.

