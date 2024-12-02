Житель Японии бесплатно живет у незнакомцев в обмен на общение

Житель Японии отправился в путешествие по своей стране, бесплатно ночуя у местных жителей и слушая их истории, сообщает Infox со ссылкой на Oddity Central.

Шураф Ишида стал известен благодаря своему уникальному способу поиска жилья. За последние пять лет он провел ночь более чем в 500 домах, оставив свою работу и распродав все свои вещи, оставив лишь то, что помещается в рюкзаке. На сбереженные деньги он путешествует по стране.

Прибыв в новый город, Шураф направился на главную площадь с табличкой, на которой написано, что ему необходим ночлег. Ишида отметил, что ему почти всегда удается встретить людей, зачастую одиноких, которые рады пообщаться.

Японец рассказал, что многие из тех, кто предоставлял ему кров, говорили, что его присутствие помогало им справляться с одиночеством. На пике своей популярности он ежедневно получает приглашения на встречи от незнакомцев.

Тем не менее ему больше нравится придерживаться своей стратегии, а не выбирать легкие пути.