Житель Хабаровска осужден на 15 лет за осквернение могил участников СВО

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор 37-летнему жителю Хабаровска, признанному виновным в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и осквернении захоронений участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости .

С февраля 2022 по август 2023 года осужденный через интернет вступил в запрещенную на территории РФ организацию «Легион „Свобода России“»*, получал от представителей Украины пропагандистские материалы и по их указанию размещал листовки с антироссийской символикой на могилах военнослужащих.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы: первые 5 лет — в тюрьме, последующие — в колонии строгого режима.

Дело рассмотрено по статьям о государственной измене, участии в террористической организации, пропаганде терроризма и осквернении мест захоронений. Прокуратура подчеркивает, что действия осужденного направлялись иностранными спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в России.

* Организация запрещена на территории Российской Федерации.