Житель Домодедова покорил гору Эльбрус
Фото - © Колледж «Московия» СП в г.о. Домодедово
Студент колледжа «Московия» структурного подразделения в городском округе Домодедово Константин Виорелович Диозу вместе с командой принял участие в экспедиции и совершил восхождение на самую высокую гору Эльбрус. На высоте 5 642 метра над уровнем моря ребята пополнили список покорителей горы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Эльбрус входит в число самых высоких гор мира из списка «Семь вершин». Талая вода с его склонов наполняет крупные реки Северного Кавказа, такие как Кубань, Малка и Баксан. Благодаря развитой транспортной и вспомогательной инфраструктуре, район Эльбруса пользуется большой популярностью среди туристов, альпинистов и спортсменов.
На высоте 5 416 метров, в седловине между Восточной (5 621 метр) и Западной (5 642 метра) вершинами, находится самый высокогорный горный приют Кавказа.
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