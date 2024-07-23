Житель Домодедова покорил гору Эльбрус

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Студент колледжа «Московия» структурного подразделения в городском округе Домодедово Константин Виорелович Диозу вместе с командой принял участие в экспедиции и совершил восхождение на самую высокую гору Эльбрус. На высоте 5 642 метра над уровнем моря ребята пополнили список покорителей горы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эльбрус входит в число самых высоких гор мира из списка «Семь вершин». Талая вода с его склонов наполняет крупные реки Северного Кавказа, такие как Кубань, Малка и Баксан. Благодаря развитой транспортной и вспомогательной инфраструктуре, район Эльбруса пользуется большой популярностью среди туристов, альпинистов и спортсменов.

На высоте 5 416 метров, в седловине между Восточной (5 621 метр) и Западной (5 642 метра) вершинами, находится самый высокогорный горный приют Кавказа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.