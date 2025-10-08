Жить как королева: в Сети набирает популярность тренд #princesstreatment

Эксперт-психолог Сергей Скуратовский заявил, что тренд на королевское отношение к девушкам под хэштегом #princesstreatment не может отражать реальные отношения в паре и чаще направлен на самовыражение девушек в соцсетях, сообщает MIR24.TV .

«Если вы встретились с таким типом ухаживания, необходимо разобраться: про что идет речь? Про отношения, или про контент для отношений? Тренды реагируют на культурные и социальные дефициты, надоевшие нарративы и вытесненные потребности», — сказал психолог.

По его словам, это может быть связано с обилием контента о сильных и независимых девушках: многим захотелось уделить больше внимания спонтанности и уязвимости.

Особое внимание и забота, отношение как «к принцессе» играют ключевую роль в жизни девочек в возрасте от трех до шести лет. В этот период у детей наблюдается интенсивное развитие эмоционального интеллекта, что делает особенно важным проявление нежного внимания со стороны отца.

Именно в этом возрасте формируется восприятие собственной привлекательности и закладываются основы представлений об идеальном партнере, прототипом которого становится детский образ принца. Если отец проявлял заботу, нежность и дружелюбие, это создает мощную защиту от формирования созависимых отношений в будущем. Поэтому, если девушка не получила достаточного внимания в детстве, то, будучи взрослой, она воспримет тренд на подобное отношение как нечто очень привлекательное и необходимое ей, заключил специалист.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.