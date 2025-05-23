Жириновский и Ванга: с кем мечтают пообщаться россияне

Россияне мечтают пообщаться с Вангой, чтобы получить ответы на вопросы о будущем

Как заявили эксперты, итог опроса связан с широкой известностью экс-лидера ЛДПР, характерной манерой ярких, эмоциональных выступлений, которые продолжают вызывать интерес у зрителей даже после его смерти.

Второе место среди знаменитостей, с которыми россияне хотели бы пообщаться, заняла Ванга, набрав 27% голосов. Ее невероятные способности к предвидению до сих пор удивляют людей, и многие хотят получить ответы на вопросы о будущем.

На третьем месте в топе у россиян расположился Петр Первый с 25,5% голосов. Эксперты отметили, что мощный образ реформатора и государственного деятеля вдохновляет людей по сегодняшний день.

В самом конце рейтинга оказались знаменитости современности: рэпер Паша Техник, за которого россияне отдали всего 2,3% голосов, и писатель Эдуард Лимонов с 1,3% голосов. Социологи объяснили это ограниченной известностью среди аудитории и неоднозначностью их образов.

«Общественный интерес преимущественно ориентирован на личностей, которые имеют значительное историческое значение или ярко выраженные индивидуальные качества. Популярность таких персон объясняется их способностью формировать устойчивый эмоциональный отклик и быть актуальными в различных социальных контекстах», — добавил руководитель отдела социологии исследовательского центра FEEDBACK Михаил Штырев.