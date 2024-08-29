Жилищный инспектор Подмосковья отправился добровольцем на СВО

Инспектор территориального отдела Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, отработав в ведомстве три года, отправился в зону боевых действий, сообщает пресс-служба ведомства.

Молодой человек 27 раз принимал участие в передаче гуманитарной помощи «За ленту». Там же увидел, как страдают дети, когда от панельного девятиэтажного здания после попадания ракеты остался только остов. В этот же момент принял решение отправиться на передовую линию специальной военной операции.

«Я тут за Родину и парней, все в рабочем порядке. Когда получаешь письма от детей, читаешь их со слезами на глазах», — прокомментировал участник боевых действий.

Кроме нескончаемого мужества боец имеет иные достижения: «Лучший инспектор 2023 года»; Почетный донор Российской Федерации.

В течение шести месяцев, показав себя как безупречный служащий, молодой человек уже награжден медалью «За ратную доблесть» и представлен к награждению медалью «За отвагу» за корректировку уничтожения иностранных образцов военной техники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.