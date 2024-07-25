Жилищно-коммунальное управление Истры провело прием граждан

сегодня в 16:10

Руководство жилищно-коммунального управления городского округа Истра провело прием граждан по предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках встреч с населением решаются важные вопросы — по ремонту крыш, входных групп, по состоянию внутридомовых инженерных систем и обсуждаются многие другие проблемы, поступающие от абонентов. Это позволяет максимально оперативно и при поддержке компетентных специалистов решать коммунальные вопросы.

На очередном приеме побывали жители, с которыми проведена разъяснительная работа по вопросам опиловки деревьев, состоянию и ремонту фановой трубы и кровли и, как следствие — устранение последствий залития. Жители оставляли обращения по ликвидации мусоропровода, ремонту фасада и электрооборудования.

Приняты три заявки. В общей сложности с начала года поступило 48 заявок, все они отработаны.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (926) 936-04-11.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.