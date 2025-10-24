Жеребьевка команд Единой школьной лиги прошла в Ленинском округе

В Ленинском городском округе на территории Дворца спорта состоялась жеребьевка команд Единой школьной лиги, в которой примут участие 18 сильнейших школ муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Борьба — это неотъемлемая часть спорта, и она обязательно будет. Этот новый опыт станет важным для школьников. Основная идея нашей школьной лиги — создать все условия для полноценных занятий спортом и соревнований для ребят, увлеченных тренировочным процессом», — приводятся в сообщении слова начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимира Каширина.

Сообщается, что в рамках Лиги каждая команда примет участие в обязательном круговом турнире по четырем видам спорта: футзалу, стритболу, волейболу и шахматам. Игры будут проходить на базе школ, что позволит создать атмосферу поддержки и сплоченности. По итогам кругового этапа будут определены команды-лидеры, которые выйдут в полуфинал и финал. Победитель Лиги представит Ленинский городской округ на турнире Московской области, где сразится с командами из других муниципалитетов. Для удобства отслеживания результатов организаторы планируют запустить специальный сайт с личной статистикой каждого участника.

«Желаю всем участникам достичь поставленных целей и показать лучшие результаты. Встретимся в финале», — добавила учитель физкультуры Видновской школы № 7 Наталья Симон.

Открытие Единой школьной лиги состоится 26 октября во Дворце спорта. В программе мероприятия — приветственные речи почетных гостей, представление команд-участниц и напутственные слова молодым спортсменам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.