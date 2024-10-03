«Женское движение ЕР» провело в Химках православную гостиную для семей бойцов СВО

В Химках «Женское движение Единой России» провело православную гостиную для семей участников СВО. Мероприятие собрало около 50 членов семей участников СВО из разных городов Подмосковья, включая Солнечногорск, Ступино, Дубну, Лосино-Петровский и Сергиев Посад. Об этом сообщает пресс-служба движения.

В Сходненском храме Святой Троицы в Химках прошла православная гостиная, инициатива проведения которой принадлежит региональному координатору партийного проекта «Женское движение Единой России», уполномоченному по правам детей в Московской области Ксении Мишоновой, а также Межъепархиальному ответственному Московской митрополии по вопросам защиты материнства, детства, протоиерею Андрею Коробкову.

Открытие мероприятия началось по благословению епископа Сергиево-Посадского Кирилла и молебна о здравии участников СВО и панихиды по погибшим военнослужащим. Богослужение возглавили Межъепархиальный ответственный в Московской митрополии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, благочинный Орехово-Зуевского церковного округа протоиерей Андрей Коробков, благочинный церквей Химкинского церковного округа протоиерей Артемий Гранкин, настоятель Троицкого храма микрорайона Сходня городского округа Химки иерей Всеволод Орловский, председатель Комиссии по вопросам защиты семьи, защиты материнства и детства Сергиево-Посадской епархии иерей Александр Насибулин.

По словам Ксении Мишоновой, основная задача проекта — создать пространство, где семьи военнослужащих могли бы почувствовать поддержку и понимание.

«Храм — это особенное место, где можно поговорить по душам и найти утешение. Именно поэтому мы запустили этот проект. Совместно с патриархией мы организуем такие встречи по всему Подмосковью. И, конечно, культурная программа — это прекрасная возможность отдохнуть душой и узнать что-то новое», — отметила Мишонова.

Среди почетных гостей также были председатель совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский и муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Как отметила координатор партпроекта «Женское движение Единой России» в Лосино-Петровском Вера Алексеева, данное мероприятие не только укрепляет духовные связи между участниками, но и дает возможность для открытого и конструктивного диалога с органами власти.

«Семьи, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, имеют возможность лично задать волнующие вопросы представителям власти, и что немаловажно, получить на них сразу ответы», — сказала Вера Алексеева.

Важной частью программы стала трапеза, где собравшиеся поговорили друг с другом, получили духовное наставление. В завершение, семьи военнослужащих приняли участие в экскурсии по исторической усадьбе Середниково.

Идея проведения «Православных гостиных» зародилась после подписания в этом году соглашения о сотрудничестве Уполномоченного по правам ребенка в Московской области с епархиями Московской митрополии Русской православной церкви.

Мероприятия очень востребованы у семей участников СВО. Всего в Подмосковье провели около 15 подобных встреч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.