Женский бизнес-форум Skolkovo women's forum начнет свою работу 6 сентября

сегодня в 17:50

6 сентября на территории «Технопарка Сколково» торжественно откроется международный женский бизнес-форум SKOLKOVO WOMEN’S FORUM 2024 при партнерстве с форумом BRICS, сообщают организаторы мероприятия.

В этом году форум объединит более 1 500 участников, более 30 бизнес-сообществ РФ, представляющих разные сферы, из 47 регионов РФ и 25 стран мира.

Форум — авторитетная площадка для презентации инновационных технологий, привлечения инвестиций, освещения государственных мер поддержки, демонстрации женского предпринимательства, поднятия вопросов актуальных ценностей в семейном бизнесе, ESG-повестки, трендов в сферах благотворительности, коммуникации, креативных индустрий.

Фокус-темами форума станут:

Ответственное инвестирование в проекты, значимые для технологического суверенитета Российской Федерации.

Непрерывное образование взрослых и детей, интеграция подрастающего поколения в проекты родителей.

Развивающиеся технологии и нейросети, как инструмент повышения качества жизни и бизнес-процессов.

Новые задачи креативных индустрий, укрепление культурного кода.

Семейные династии России и вызовы преемственности.

Новые законы и ответственность в сфере юриспруденции и медиации.

Меры государственной поддержки для проектов и бизнеса.

Мода и дизайн, как отражение потребностей общества.

Социальные инициативы бизнеса.

Агенты влияния: как стать и удержаться в разных нишах.

Женщины в большом спорте — лидеры РФ.

Культурное наследие, которое мы оставим после себя.

Новые направления для внешнеэкономической деятельности.

В рамках форума состоится традиционный технологический показ «Модные Инновации» с участием кибер-моделей, использующих протезы отечественных производителей, брендов российских дизайнеров.

Журнал технолянец.рф представит свежий номер о женщинах-новаторах в разных сферах.

В программе форума также показ документального фильма «Железные леди», снятый киностудией «Олимп» при поддержке резидентов клуба и министерства культуры.

Партнеры форума представят свою продукцию, новые форматы услуг и технологии в рамках выставки, поделятся практическим опытом развития бизнеса на мастер-классах и панельных дискуссиях.

Завершит форум церемония награждения победителей Всероссийского конкурса технологических решений и инновационных компаний РФ Skolkovo Tech & Innovation Awards 2024 с участием звезд российской эстрады.