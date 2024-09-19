Женщины Подмосковья могут принять участие во Всероссийском форуме «Вместе-7Я»

Основная программа форума запланирована с 12:00 до 17:10 в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля «Атриум» по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, 12В.

Организаторами форума являются «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов», Тульская региональная общественная организация содействия развитию бизнеса «Клуб женщин предпринимателей» при поддержке правительства Тульской области.

Форум станет крупнейшей площадкой, объединяющей женщин — лидеров со всех регионов Российской Федерации в целях решения особенно актуальных в Год семьи проблем народосбережения, укрепления традиционных семейных ценностей, демографии, а также экономики и популяризации женского предпринимательства.

Деловая программа форума включает стратегические и экспертные сессии, дискуссионные площадки, в том числе с лидерами общественного мнения, государственно-частные и бизнес-диалоги. В рамках форума планируется открытие первой в России скульптуры «Богородица в ожидании младенца Иисуса».

Регистрация на форум возможна по ссылке.

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