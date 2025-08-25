136 женщин из семей подмосковных Героев-участников СВО за прошедшие 7 недель подали заявки на участие в конкурсе «Женщина — Герой» 2025, передает пресс-служба организаторов.

География участниц охватила все муниципалитеты Московской области.

«136 необычайно сильных, заботливых, красивых, творческих женщин из семей подмосковных Героев-участников СВО подали заявки на участие в нашем конкурсе. Совсем скоро, в сентябре, мы проведём четыре окружных полуфинала — в Балашихе, Красногорске, Одинцово, Подольске — и из 136 участниц определим восемь финалисток, каждая из которых уже 30 ноября, в День матери, на площадке Музея Победы расскажет свою историю», — прокомментировал инициатор конкурса, депутат Государственной Думы и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.