Женщины из Богородского округа приняли участие в международном телемосте в Москве

Мероприятие прошло на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия Сегодня» в Москве. Организатором выступил Союз женщин России, который считается преемником Антифашистского Комитета советских женщин, созданного летчицей Валентиной Гризодубовой.

Богородский округ на телемосте представляли председатель местного отделения Союза женщин России Юлия Иванова и заместитель председателя Светлана Казанова. Вела встречу председатель Союза женщин России Мария Ситтель.

Главной темой обсуждения стало сохранение исторической памяти о роли советского народа в победе над фашистской Германией и проявление солидарности в отстаивании мира. Участники выразили обеспокоенность текущей международной ситуацией. К дискуссии присоединились представители из Австрии, Беларуси, Тулы и Самары.

В ходе встречи были озвучены предложения и определены задачи, которые планируется реализовать в Богородском округе. Среди них — проведение тематических мероприятий, продолжение масштабной работы и участие в гуманитарной помощи в рамках СВО.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.