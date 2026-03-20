Женщину оштрафовали на 40 тыс рублей в Москве за дискредитацию армии России
Московский суд вынес решение о привлечении к административной ответственности женщины, которая совершила преступление, дискредитирующее российскую армию, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Дорогомиловский суд Москвы постановил, что гражданка Екатерина Т. совершила правонарушение, описанное в части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».
В ходе разбирательства выяснилось, что 24 февраля 2026 года женщина разместила табличку с антивоенным лозунгом возле монумента Лесе Украинке.
В результате суд обязал гражданку выплатить административный штраф в сумме 40 000 рублей.
