Женщину оштрафовали на 40 тыс рублей в Москве за дискредитацию армии России

Московский суд вынес решение о привлечении к административной ответственности женщины, которая совершила преступление, дискредитирующее российскую армию, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Дорогомиловский суд Москвы постановил, что гражданка Екатерина Т. совершила правонарушение, описанное в части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

В ходе разбирательства выяснилось, что 24 февраля 2026 года женщина разместила табличку с антивоенным лозунгом возле монумента Лесе Украинке.

В результате суд обязал гражданку выплатить административный штраф в сумме 40 000 рублей.

