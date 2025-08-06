Женщина завела больше 30 мейн-кунов в двухкомнатной квартире в центре Москвы

Москвичка питает особую любовь к кошкам породы мейн-кун. Изначально у нее было несколько питомцев. Затем их количество в квартире стало увеличиваться. Недавно у женщины скончалась родственница, которая также любила кошек этой породы. После этого число кошек в квартире москвички резко увеличилось вдвое.

Животные полностью заполнили все комнаты, коридор и ванну. При этом кормить их и убирать женщина уже не успевала.

Сначала на ситуацию обратили внимание соседи, а затем подключились и блогеры. Почти всех кошек разобрали за пару дней после публикации в соцсетях просьбы забрать животных. При этом некоторые считают, что москвичка и кошки не нуждались в помощи, а волонтеры украли животных. Другая сторона ситуации обратилась с заявлением в правоохранительные органы.