Женщина в США вышла из комы за минуту до операции по изъятию органов

Женщина в США вышла из комы за минуту до операции по изъятию органов для донорства. Данелла Гальегос очнулась прямо перед началом процедуры, сообщает kp.ru .

В США бездомная женщина Данелла Гальегос пришла в сознание за минуту до операции по изъятию органов для донорства. Об этом сообщило издание Mirror.

Гальегос находилась в коме после того, как ей потребовалась срочная медицинская помощь. Врачи сообщили семье, что шансов на выздоровление нет, и родственники приняли решение пожертвовать ее органы.

Подготовку к операции проводила служба доноров в Нью-Мексико. Семья заметила слезы в глазах Данеллы, однако врачи объяснили это рефлексом. В день операции сестра Гальегос увидела, что женщина двигается, а за несколько минут до начала процедуры она моргала по команде медиков.

Согласно отчету New York Times, координатор по органам настаивал на продолжении операции, но врачи приняли решение вывести пациентку из операционной, тем самым спасая ей жизнь. Сейчас Данелла Гальегос продолжает восстановление.

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