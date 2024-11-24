Женщина родила мальчика на станции петербургского метро «Горьковская»
Петербургское метро: женщина родила ребенка на платформе станции «Горьковская»
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Жительница Петербурга родила ребенка прямо на платформе станции метро «Горьковская». Пол малыша — мужской, сообщает пресс-служба объекта транспортной инфраструктуры северной столицы.
У одной из пассажирок начались схватки прямо в вагоне метро. Она вышла из поезда на платформу, где почувствовала себя хуже.
В 13:19 работники метро позвонили в скорую помощь. Пока она ехала, сотрудники оказали помощь и даже приняли роды.
Маму с ребенком отвезли в больницу. Они здоровы.
Ранее московские полицейские помогли родить женщине в метро. Когда один из сотрудников вызвал скорую помощь, процедура появления ребенка на свет уже началась.