Женщина родила мальчика на станции петербургского метро «Горьковская»

сегодня в 18:50

У одной из пассажирок начались схватки прямо в вагоне метро. Она вышла из поезда на платформу, где почувствовала себя хуже.

В 13:19 работники метро позвонили в скорую помощь. Пока она ехала, сотрудники оказали помощь и даже приняли роды.

Маму с ребенком отвезли в больницу. Они здоровы.

Ранее московские полицейские помогли родить женщине в метро. Когда один из сотрудников вызвал скорую помощь, процедура появления ребенка на свет уже началась.