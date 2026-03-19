«Женщина орет, слышно шлепки»: частный детсад портит жизнь столичной многоэтажке

Жительница Москвы в одной из соцсетей сообщила, что в многоквартирном доме на четвертом этаже кто-то открыл незаконный детский сад, куда ежедневно приводят более 20 детей. По словам горожанки, воспитанники учреждения весь день плачут, на них кричит женщина, а также периодически слышны шлепки.

По словам москвички, она слышит шум из частного детского сада, несмотря на то, что ее жилье находится на этаж выше квартиры, где собирают детей. Шум на четвертом этаже длится практически весь день – создается впечатление полного хаоса за стеной.

Женщина отметила, что помещение садика очень тесное: три комнаты, одна из которых просто крошечная, и небольшая кухня. По ее наблюдениям, туда приводят более 20 детей разного возраста. За всем происходящим, судя по всему, следит всего один взрослый. Дети не выходят на прогулки, и что именно происходит внутри — загадка.

«Я переживаю за безопасность детей. По словам, их могут оставлять там даже на ночь. А пару лет назад там вообще жили какие-то странные люди — семья, мужчина, женщина, плюс в этой же квартире находились их взрослые дети и еще две собаки», — рассказала горожанка.

Москвичка также решилась поговорить с одной из матерей воспитанников детского сада. У женщины спросили, не смущает ли ее, куда именно она приводит ребенка. На что та заявила, что у нее нет другой возможности, так как попасть в муниципальный сад не получается. При этом мать малыша рассказала, что ее ребенок стал свидетелем того, как в этой квартире пьяный мужчина лежал на полу в крови, кричал и матерился.

Владелица квартиры на пятом этаже пояснила, что от частного детского сада страдают все жильцы многоквартирного дома. Постоянный шум, грязь в подъезде из-за огромного потока людей. Утром и вечером у входа образуются очереди: родители ждут, когда им откроют дверь по домофону. Жильцы постоянно сталкиваются с тем, что не могут вовремя вызвать лифт или просто войти в собственный подъезд.

Женщина отметила, что жильцы дома уже писали заявления участковому — безрезультатно. Обращались в управляющую компанию — тоже ничего. Этот сад отмечен на «Яндекс Картах», у него есть страница с отзывами, он работает как коммерческая организация, и месяц пребывания там стоит около 30 тыс. рублей.

«Я правда не понимаю, как это вообще возможно и что с этим делать. Мы уже живем с этим несколько лет, и сил просто не остается. Это уже крик о помощи», — добавила москвичка.

