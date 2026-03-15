Женщина из Узбекистана 30 лет прожила с паспортом СССР

В Узбекистане женщина на протяжении 30 лет продолжала пользоваться удостоверением личности советского образца, об этом сообщили в Министерстве юстиции Узбекистана, сообщает ТАСС .

«Гражданка <…> ранее не обращалась по данному вопросу к сотрудникам МФЦ, органам внутренних дел или Государственной миграционной службе, поэтому паспорт бывшего Союза не был заменен на паспорт гражданина Республики Узбекистан», — сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время женщине выдали документы, удостоверяющие личность и гражданство республики. Поводом для проверки послужил появившийся в социальных сетях пост под названием «Последний гражданин СССР живет в Самарканде».

Предварительно известно, что Онархол Холдоровна Кубаева появилась на свет 21 декабря 1972 года в Нуратинском районе. В 1992 году, после замужества, она сменила место жительства, переехав в другой район Самаркандской области. Затем на протяжении длительного срока женщина не являлась в государственные органы для обмена советского паспорта.

14 марта данной гражданке была выдана ID-карта, являющаяся основным документом гражданина Узбекистана.

Процедура замены общегражданских паспортов СССР на национальные удостоверения в республике осуществлялась в период с 1995 по 2000 год. Затем, в 2011 году, в Узбекистане был введен биометрический паспорт, содержащий электронный чип, а также начат поэтапный переход на использование внутренних идентификационных карт.

