Жена стрелявшего по московским самокатчикам объяснила его поступок

Стрелявший в самокатчиков москвич хотел их «припугнуть», заявила его жена

Супруга механика, который обстрелял четырех самокатчиков на юге Москвы, объяснила его действия желанием «припугнуть» компанию. По ее словам, сейчас мужа допрашивают полицейские, сообщает MK.ru .

Согласно предварительным данным, 21-летний футболист медиафутбольного клуба Fight Nights, член Нагатинской футбольной лиги и еще двое их приятелей двигались на самокатах по 2-му Верхнему Михайловскому проезду. Один из них наехал на ногу прохожего и не обратил на это внимание.

По словам собеседницы, ее муж призвал молодых людей принести извинения, однако между самокатчиками и ее супругом вспыхнул конфликт. В пылу ссоры мужчина достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону оппонентов.

Женщина утверждает, что ее возлюбленный приобрел оружие, пули и бронежилет после начала спецоперации.

«Он хотел подстраховаться на всякий случай. Обычно с собой пистолет не носил, хранил дома», — отметила она.

От рук злоумышленника пострадали двое парней. Сейчас их жизням ничего не угрожает.