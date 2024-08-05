Жена стрелявшего по московским самокатчикам объяснила его поступок
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Супруга механика, который обстрелял четырех самокатчиков на юге Москвы, объяснила его действия желанием «припугнуть» компанию. По ее словам, сейчас мужа допрашивают полицейские, сообщает MK.ru.
Согласно предварительным данным, 21-летний футболист медиафутбольного клуба Fight Nights, член Нагатинской футбольной лиги и еще двое их приятелей двигались на самокатах по 2-му Верхнему Михайловскому проезду. Один из них наехал на ногу прохожего и не обратил на это внимание.
По словам собеседницы, ее муж призвал молодых людей принести извинения, однако между самокатчиками и ее супругом вспыхнул конфликт. В пылу ссоры мужчина достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону оппонентов.
Женщина утверждает, что ее возлюбленный приобрел оружие, пули и бронежилет после начала спецоперации.
«Он хотел подстраховаться на всякий случай. Обычно с собой пистолет не носил, хранил дома», — отметила она.
От рук злоумышленника пострадали двое парней. Сейчас их жизням ничего не угрожает.