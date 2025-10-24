Обсуждать личные границы с тещей стоит через посредничество жены — она понимает обе стороны и может донести позицию семьи мягко и уважительно, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Идеальный инициатор — жена, как „мост“ между двумя близкими людьми. Она лучше понимает эмоциональный язык матери и может донести просьбу без обвинений. Существуют основные правила конструктивного диалога. Одно из них: говорите о себе, а не о ней: „Мне сложно сосредоточиться, когда на кухне готовят двое“ — вместо „Ты все время мешаешь!“», — привела пример Крашкина.

Она посоветовала выбирать спокойное время, не в разгар конфликта. Также старайтесь использовать слово «мы». Например, «Мы с Игорем чувствуем, что нам нужно больше личного пространства вечером».

«Если жена не готова или боится конфликта, говорить может и зять — но только после согласования с женой. Иначе теща почувствует „заговор“. Сама теща редко инициирует такие разговоры: ей кажется, что ее роль „по умолчанию“ — быть в центре семьи дочери», — рассказала психотерапевт.

Крашкина отметила, что если теща эмоционально зрелая, мягкие сигналы она воспримет адекватно.

Ежегодно Международный день тещи отмечают каждое четвертое воскресенье октября. В этот раз он выпал на 26-е число. Дата не считается официальным праздником, однако это отличный способ для мужчин сблизиться со своей тещей. Они показывают, насколько ценят отношения с матерью жены, такой подход помогает снизить вероятность возникновения конфликтов в будущем.

