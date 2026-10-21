Жена Дмитрия Куклачева рассказала о семейном кризисе во время пандемии

Супруга руководителя Театра кошек Дмитрия Куклачева Марина призналась, что во время пандемии потеряла интерес к творчеству и почувствовала одиночество, сообщает «Абзац» .

В интервью проекту «Нетленка» Марина рассказала, что сложный период наступил, когда Дмитрию было 45 лет, а ей — 39. Ребенок вырос, а работа в театре после 20 лет перестала ее увлекать. Карантин и отсутствие спектаклей усилили отчуждение: супругам стало трудно терпеть друг друга.

Марина посвятила жизнь театру и семье. Оставшись без привычной работы, она не знала, чем заниматься дальше.

«И вдруг я оглянулась и говорю: „Дима, у меня же никого нет, я даже не могла никому позвонить, подругам не могла позвонить“. И такое у меня резкое одиночество возникло. Я не могла найти себе применение. Я вдруг поняла, что я без театра — ноль», — рассказала Марина.

Дмитрий Куклачев отметил, что во время карантина жена отстранилась и до нее невозможно было достучаться. По его мнению, семья тогда пережила переоценку ценностей.

Дрессировщик также рассказал о детской аллергии на животных. По его словам, он поборол ее благодаря правильному дыханию, которому его научил друг отца.

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