сегодня в 14:30

«Желтый» уровень опасности ввели в Московском регионе из-за риска пожаров

«Желтый» уровень погодной опасности введен на территории и столицы и Московской области из-за высокой вероятности возникновения пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение будет действовать до 21:00 4 сентября. Местами в регионе фиксируется высокая пожарная опасность 4 класса.

Аналогичный уровень опасности погоды из-за пожароопасности действует в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской и Калужской областях ЦФО.