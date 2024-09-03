«Желтый» уровень опасности ввели в Московском регионе из-за риска пожаров
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«Желтый» уровень погодной опасности введен на территории и столицы и Московской области из-за высокой вероятности возникновения пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение будет действовать до 21:00 4 сентября. Местами в регионе фиксируется высокая пожарная опасность 4 класса.
Аналогичный уровень опасности погоды из-за пожароопасности действует в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской и Калужской областях ЦФО.