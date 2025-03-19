«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе из-за гололедицы

В Подмосковье и столице действует «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение продлили до 9 часов 20 марта.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Смоленской, Орловской, Тульской и Тамбовской областей, где предупреждение не нужно.

Предстоящей ночью температура опустится до минус 1 — плюс 1 градуса, на юго-востоке области может пойти снег. Днем столбики термометров покажут плюс 7 — плюс 9 градусов.

В ближайшие ночи в регионе также может быть минусовая температура.