«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе из-за гололедицы
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В Подмосковье и столице действует «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Предупреждение продлили до 9 часов 20 марта.
Аналогичный уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Смоленской, Орловской, Тульской и Тамбовской областей, где предупреждение не нужно.
Предстоящей ночью температура опустится до минус 1 — плюс 1 градуса, на юго-востоке области может пойти снег. Днем столбики термометров покажут плюс 7 — плюс 9 градусов.
В ближайшие ночи в регионе также может быть минусовая температура.