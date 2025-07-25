«Желтый» уровень опасности погоды ввели в Московском регионе из-за грозы

Из-за грозы в ближайшие дни в Подмосковье и столице будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.

В Московской области он объявлен до 21 часа 25 июля, с 9 до 21 часа 26 июля из-за дождя, грозы и порывистого ветра на западе региона, с 21 часа 26 июля до 20 часов 27 июля из-за кратковременных дождей и гроз, в столице — с 21 часа 26 июля до 21 часа 27 июля из-за кратковременных дождей и гроз.

26 июля днем в регионе прогнозируются гроза и жаркая погода с температурой до плюс 27 градусов. А 27 июля будет чуть жарче, до плюс 28 градусов, вероятность грозы сохраняется.