«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Подмосковье из-за гололедицы

сегодня в 13:19

В Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности, который был объявлен из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Он будет действовать в регионе до 00:00 13 января.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Тамбовской и Воронежской областях ЦФО. В Смоленской и Липецкой областях предупреждение о погоде не требуется. На остальной территории округа действует следующий, «оранжевый», уровень.

Гололедица сохранится в Московском регионе в ближайшие дни. Ночью температура может опускаться до минус 12 градусов. Пройдет небольшой снег.

