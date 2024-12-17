«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе из-за гололедицы

«Желтый» уровень погодной опасности продлили до 21:00 вторника на территории и столицы и Московской области из-за гололедицы на дорогах, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень опасности погоды действует по всему Центральному федеральному округу ЦФО), кроме Калужской области, где оповещение о погоде не требуется.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в середине недели в Московском регионе ожидаются Никольские морозы до -18 градусов. По его словам, такой холод бывает раз в 5 лет.