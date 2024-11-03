«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе из-за гололедицы

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В Подмосковье и Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 04:00 5 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение действует на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской, Ярославской, Смоленской, Калужской и Тульской областей.

Днем 3 ноября в регионе местами пройдут небольшие осадки, прогнозируется гололедица. Порывы ветра могут достигать 16 м/с. Температура составит 0 — плюс 2 градуса.

4 ноября сохранятся гололедица, снег и порывистый ветер. Ночью температура будет минус 3 — минус 1 градус, днем — от минус 1 до плюс 1.