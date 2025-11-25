«Желтый» уровень опасности погоды объявлен в Московском регионе из-за гололедицы
В Подмосковье и столице действует «желтый» уровень погодной опасности, его объявили из-за гололедно-изморозевых отложений, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.
Он действует до 9 часов 26 ноября. В это время на дорогах местами ожидается гололедица.
Также аналогичный уровень опасности погоды объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тульской, Брянской и Воронежской областей, где предупреждение не нужно.
